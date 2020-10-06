برلماني يحذر مواطني السويس من المال السياسي والفاسدين بانتخابات النواب

أصدر النائب عبد الحميد كمال، بيانا صباح اليوم تم توزيعه على المواطنين بمحافظة السويس، يحذر من محاولة المال السياسي وبعض الفاسدين من إفساد المشهد السياسي لانتخابات مجلس النواب بالسويس.

وقال النائب "أولاً للأسف يطل المال السياسي بالملايين من الجنيهات من قبل بعض المترشحين للانتخابات بمجلس النواب (2020) بحثاً عن شراء المقاعد النيابية بالمال الحرام والطرق غير المشروعة".

وتابع "دون خبرة فى العمل العام أو السياسي ومبادئه وتقاليده جهلاء بمفاهيم العلوم السياسية العلمية والاخلاقية والقانونية متصورين بالفهلوة هي الحل.. من خلال أساليب التضليل والنفاق والكذب مستخدمين خرباء النفوس وأنصاف الرجال المأجورين، دون مبادئ، بحثا عن المصالح الشخصية والانتهازية، يهددون السلم والأمن الاجتماعي وضاربين العملية السياسية والاجتماعية للوطن بالكثير من الأضرار على مستقبله.

وأضاف "ثانيا: للأسف يطل مع هؤلاء الفاسدين لصوص أموال العلاج على نفقة الدولة وسارقي أدوية المرضى من الفقراء والغلابة وقوت الشعب دون حمرة خجل، يريدون بالعودة للوطن للوراء متصورين أن السوايسة بلا ذاكرة وطنية".

وأضاف "ثالثا: أن تلك الزمرة الفاسدة (المال السياسي + سارقي قوة الغلابة ) ومساعديهم من حملة المباخر أصبوا مشكوفين امام شعب السويس الواعي وتناسوا حساب الله !!؟".

واختتم النائب "وأخيرا نقول إن أرادرة شعب السويس قوية وذاكرته الخصبة ومواقفه الوطنية ضد الفساد، والتى أسقطت رموز فساد الحزب الوطني والمتاجرين بالدين والمال السياسي، ويكفي أن نذكر الجميع بهتافات السوايسة الشرفاء "السويس قالت كلمتها الفلوس تحت جزمتها" حينما هزمت الفاسدين فى انتخابات ديسمبر 2015 واليوم تتصدي للفاسدين الجدد الذين يدعون ان الدولة تساندهم".

وتابع النائب "أبناء السويس الشرفاء أعاهدكم بالثبات على المبادئ "للوطن وناسه" واخيراً ستظل "السويس فى قلبي مش فى جيبي" متسلحين بالوعي والقانون وإرادة الله دفاعا عن بلدنا.. عاش شعب السويس النبيل والبطل وتحيا مصر.. تحيا مصر".