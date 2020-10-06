التحفظ على "جرار كسح" يلقى المخلفات بالمجارى المائية في طوخ

ضبط محمد الوزيزي، رئيس مدينة طوخ، جرار كسح أثناء إلقاء المخلفات بالمجاري المائية بقرية العمار الكبرى، خلال جولة تفقدية له بالقرية اليوم، ووجه رئيس المدينة إلى التحفظ على الجرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر، واصلت إدارة ري القناطر الخيرية بقيادة المهندس أشرف درويش، مدير الإدارة، أعمال القياسات اليومية التي تقوم بها الإدارة بالترع الرئيسية والرياحات وفرعي النيل، في إطار ضبط المناسيب.

وبدوره أكد المهندس أشرف درويش مدير إدارة رى القناطر الخيرية بالقليوبية، أنه فى إطار الاستعدادت لموسم الأمطار والسيول تقوم الإدارة بمتابعة إجراء صيانة وإصلاح للحفار "كوبيلكو" لدعم منظومة التطهيرات الذاتية بالإدارة وأعمال الطوارئ، إلى جانب استكمال تغيير جنازير لبوابات فم فرع دمياط ليصل إجمالي ما تم تجديده إلي 40 جنزيرا "12 بوابة".

وأضاف "درويش"، أنه يتم متابعة أعمال الصيانة الدورية لجرار "محمد علي"، لسحب الحفارات عند الطوارئ داخل مجري النيل، وأيضا صيانة وتشحيم الوايرات الخاصه بالونش الشرقي لقناطر "أدفينا"، وأيضا متابعة أعمال صيانة وإصلاح للأسوار الحديدية على كورنيش الرياح المنوفى.

يذكر أن محافظ القليوبية تمكن في وقت سابق من ضبط أحد الأشخاص حال سرقة كابلات كهرباء، وقام بإبلاغ الشرطة ووجّه إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ، لتعديه على المال العام بالسرقة.