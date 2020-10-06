46 مرشحا للنواب في الكشوف النهائية لدكرنس بالدقهلية

أعلنت محكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة الدقهلية اليوم، القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس النواب 2020 النظام الفردي عن الدائرة الخامسة، ومقرها مركز دكرنس، وتضم مراكز دكرنس وبني عبيد وشربين، وهي الدائرة الوحيدة في الدقهلية المخصص لها 3 مقاعد، وباقي الدوائر مخصص لكل واحدة مقعدين فقط، وتضم الدائرة 46 مرشحا للنواب.

وحصلت "الوطن" على قائمة بأسماء الوارد أسماءهم بالكشوف النهائية للمرشحين عن دائرة دكرنس، بعد إدراج توفيق السيد توفيق القاضي في كشوف المرشحين الابتدائية برقم 37.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلبًا من راغبي الترشح في دوائر الدقهلية، وعددها 10، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجري اليوم إعلان أسماء 354 مترشحا في القوائم النهائية.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد الدولي، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، إضافة إلى المجلس الطبي العام.

يذكر أنّ اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، أرسلت كشفا لرئيس محكمة المنصورة الابتدائية اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية، يضم 17 اسما لقرار اللجنة أنّهم غير لائقين طبيا "إيجابي مخدرات"، وورد بالكشف أسماء 14 رجلا و3 سيدات.

وتسبب تداول كشف يحتوي على 17 اسما من راغبي الترشيح وقعوا الكشف الطبي في مستشفيات الدقهلية، وموقع الكشف من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور عادل محمد البغدادي، مدير المجلس الطبي، في حالة من الغضب بين المتظلمين من نتائج التحاليل، ونشروا على صفحاتهم نتائج تظلمهم، فيما لم يصدر أي رد فعل عن باقي من وردت أسمائهم بالكشف.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعد من ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.