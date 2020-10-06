40 % تخفيض لمن يدفع مقدم 25 % لتقنين أملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم ضد غير الملتزمين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وإعلاء للقانون وحفاظاً على حق الشعب.

جاء ذلك خلال لقائه مع واضعي اليد على أملاك الدولة، اليوم، بمراكز كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير، في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات بدار مناسبات قرية حانوت التابعه لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، لحث واضعي اليد على أملاك الدولة لإنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المقدم المستحق للاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم، تنفيذاً لأحكام القانون والحفاظ على حق الدولة.

وخلال اللقاء أعلن المحافظ عن تقديم تسهيلات جديدة لواضعي اليد لتشجيعهم على التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، حيث تقرر تخفيض 40 % من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أملاك الدولة شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من اجمالي القيمة وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.

وقال المحافظ إنه مراعاة للبعد الإقتصادي للمواطنين وللتخفيف عليهم تقرر تخفيض سعر المتر للمرة الثالثة، مؤكداً حساب التخفيض الجديد على سعر المتر من آخر سعر تم الإتفاق عليه مسبقاً، ليأتي دور المواطن في إثبات جديته وحرصه على الحفاظ على حقه فيما لا يتعارض مع حق الدولة.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمره مع المعتدين على أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظه لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين وتصحيح الأوضاع المخالفة ، وذلك تلاشياً لحملات الإزالة المكبرة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بقرارات المحافظ الجديدة بخصوص تخفيض سعر المتر لتقنين أراضي أملاك الدولة، مراعاة لظروفهم الإقتصادية وحرصاً منه على سرعة الإنتهاء من هذا الملف الذي توليه الدولة إهتماماً كبيراً ليتمكن كل مواطن من الحصول على حقه في الأرض بسند قانوني.