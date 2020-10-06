محافظ أسيوط يسلم شهادات اجتياز للفائزين فى مسابقة "كانجارو الدولية"

سلم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الطلاب الفائزين بمسابقة "كانجارو الدولية رياضيات" شهادات اجتياز في احتفالية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، اليوم، في إطار اهتمام المحافظة بقطاع التعليم وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد عبدالمحسن، مدير عام الجهاز التنفيذي بمديرية التربية والتعليم، وعبدالناصر حامد، مدير عام التعليم العام، والعشرات من الطلاب وأولياء الأمور.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم كلمات الحضور وشرح تفصيلي م عن المسابقة وكيفية الاشتراك بها والقواعد الحاكمة للمنافسة ونبذة تاريخية عنها وهدفها في التحول من النظريات الى التطبيق، وتقام في حوالي 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة.

وأكد محافظ أسيوط اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم وتكريم وتشجيع المتفوقين والمتميزين لتشجيعهم على الاستمرار في التفوق والنجاح لأنهم أمل البلاد في الفترة القادمة وقادة المستقبل مشيراً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ مثل تلك المسابقات والاهتمام بالطلاب النابغين بالمراحل التعليمية في المجالات المختلفة مشيداً بمستوى الطلاب الذين اجتازو المسابقة.

وفي نهاية الاحتفالية أهدى وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق نوفل، رئيس مجلس إدارة "شركة مصرية" دروع تذكارية لمحافظ أسيوط لجهوده المبذولة بقطاع التعليم وتكريم المتميزين منهم في مختلف المسابقات.