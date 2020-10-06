مطالب "وفدية" بمراجعة كشوف الجمعية العمومية.. وتوقعات بترشح "البدوي"

طالب عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، بمراجعة كشوفات الجمعية العمومية للحزب، حيث اتهم بعضهم المستشار بهاء أبوشقة، بإضافة أسماء غير "وفدية" خلال انتخابات رئاسة الحزب الماضية، والتي تنافس خلالها 4 مرشحين على رئاسة الحزب، كان في مقدمتهم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب الحالي، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب سابقًا، نائب رئيس حزب مستقبل وطن حاليًا.

وقال الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية للحزب 16 أكتوبر المقبل، لتحديد موعد إجراء انتخابات رئاسة الحزب المقبلة، والمقرر إجراؤها مبكرًا بعد قرار رئيس الحزب بتنحيه عن منصبه 17 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن قرار رئيس الحزب كان قرارًا حكيمًا، إنقاذًا للحزب من الانقسام.

وأضاف، في تصريح لـ"الوطن"، أنه من المقرر مراجعة كشوف الجمعية العمومية للحزب، بناء على طلب عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا للحزب، مشيرًا إلى أنه من المحتمل حذف عدد من الأسماء الموجودة في كشوف الجمعية العمومية تصل إلى 600 من الأعضاء.

وقال الدكتور أحمد عطا، سكرتير حزب الوفد في الغربية، إنه من المحتمل إجراء انتخابات رئاسة الحزب يناير المقبل، عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب وانعقاد البرلمان، لافتا إلى أنه في هذه الانتخابات سيكون الباب مفتوحا للجميع للترشح على رئاسة الحزب، مضيفا: "من المتوقع ترشح الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، استجابة لمطالب عدد كبير من الوفديين".

وأضاف "عطا" لـ"الوطن"، أنه من المقرر حذف ما يقارب من 690 اسمًا من الأعضاء الموجودين في كشوف الجمعية العمومية الحالية، وهي عدد الأسماء التي لا تحظى برضا الوفديين، حيث تم إضافتهم في الأيام الاخيرة قبل إجراء انتخابات رئاسة الحزب الماضية، لافتًا إلى أنه ربما يزيد عدد المحذوفين إلى 1000، من إجمالي 6000 عضو هم عدد أعضاء الجمعية العمومية للحزب.