أهالي قرية "الجنرال الجمسي" بالمنوفية: "بنى لنا مدرسة بعد الحرب"

"الجنرال النحيف المخيف" لقب اشتهر به المشير محمد عبد الغني الجمسي، الذي شهد له الجميع حتي أعداؤه بالكفاءة العسكرية الفائقة، ودوره العظيم في حرب أكتوبر المجيدة.

ولد الجمسي يوم 9 سبتمبر عام 1921 بقرية البتانون في محافظة المنوفية، لأسرة ريفية تتكون من سبعة أشقاء، وكانت ميسورة الحال يعمل عائلها في الأراضي الزراعية.

المشير الجمسي كان الوحيد من بين أبناء أسرته الذي حصل على تعليم نظامي وأتم التعليم النظامي في مدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم بالمنوفية، وشغل منصب وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، وقبلها شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ومن قبلها منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في ظل حرب أكتوبر المجيدة.

قرية البتانون إحدي قري مركز شبين الكوم، وهي أكبر قري محافظة المنوفية، شهدت لابنها البطل المشير الجمسي، بالصلاح وخدمة القرية وحب الجميع ومساعدتهم، حتي أنه أنشأ مدرسة إبان حرب أكتوبر وتكفل بها، وكان لا يتأخر عن خدمة أحد وفق ما رواه أبناء قريته.

يقول عبد الرحمن البجاوي، أحد جيران المشير الجمسي، وعضو إتحاد كتاب مصر، إن المشير من القمم الشامخة، كان له دورًا كبيرًا في حرب أكتوبر، حيث كان رئيسا لهيئة العمليات العسكرية، موضحا أنه التقي المشير أكثر من مرة، وكان أهمها عندما زار القرية بعد حرب أكتوبر بما يقارب ثلاثة أشهر، وحينها أُذيع في مساجد القرية أن "الجمسي" سيصلي الجمعة التالية في أحد مساجدها، وكان الجميع في انتظار لقائه وتهنئته بالنصر.

وتابع: "حينها طلب مني أهل القرية أن أطلب منه بناء مدرسة ثانوية، ولكني لم أطلب خجلا لأنها أول زيارة له، وحينها طلب أحد الحضور منه بناء المدرسة، وبعد سفره أرسل شركة المقاولون العرب لبناء المدرسة وأطلق عليها مدرسة المشير محمد عبدالغني الجمسي".

وأكد أنه كان قليل الكلام مع العامة وخاصة فيما يخص الحرب ولكنه في بعض الندوات تحدث عن خطوات الحرب وحدة الخداع الإستراتيجي وكان يتميز بالثقة في كلامه خلال تلك الندوات.

وأضاف، أنه عند قراءة كتاب مذكرات المشير، نجد أنه قام بأعمال عظيمة جدا في تاريخ مصر وفي حرب أكتوبر، ووجه التحية لأبطال حرب أكتوبر قائلا: "لا نستطيع أن نوفي هؤلاء الأبطال الذين خاضوا هذه الحرب حقهم، لأنهم قدموا أرواحهم وحملوها علي أيديهم وعبروا بها إلي الله فهم أحياء عند ربهم يرزقون فهؤلاء الشهداء رفعوا إسم مصر عاليا وقدموا أرواحهم لكي نحيا نحن في أمان في هذا الوطن، والتاريخ سيتحدث كثيرا كثيرا عن هؤلاء الأبطال وفي القلب منهم المشير الجمسي".