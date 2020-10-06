تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع، ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر.

وأكدت التنسيقية أن الذكرى 47، لعبور قواتنا المسلحة للضفة الشرقية من القناة، وتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، تأتي في وقت تموج فيه المنطقة بالصراعات والتحديات الإقليمية.

وجددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثقتها في قدرة القيادة السياسية وقواتنا المسلحة، على العبور بمصر إلى بر الأمان، رغم ما يحاك ضدها من مؤامرات، والاصطفاف خلف الدولة لمواجهة أي أخطار تهدد أمن واستقرار مصر.

وقالت التنسيقية إن الشعب المصري الذي قدم جنوداً قادوا معركة التحرير الكبرى، وأحبط مخططات خطف الدولة المصرية لصالح جماعة إرهابية، هو حائط الصد الأول ضد الشائعات المغرضة ودعوات الفوضى.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحية لكل جندي استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن الغالي.

تعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى جرى تدشينها العام الماضي، أحد أهم الكيانات السياسية الموجودة في مصر، ويرى البعض أنها ليست فقط مظلة حوارية جامعة لشباب الأحزاب والسياسيين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بل هى إحدى أدوات التمكين السياسي للشباب، وتنمية الحياة السياسية بالحوار والمشاركة وتقديم كل الرؤى.

ويؤكد شباب التنسيقية دوماً، على ما تضمنه بيانهم التأسيسي من مبادئ أبرزها إيمانهم بأن التشدد في بعض المواقف والرضوخ للمزايدة كان أحد معوقات العمل السياسي، وأن الاستمرار فيه لن يحقق الصالح العام الذي نستهدفه على الدوام.

وأطلق الشباب مبادرة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الدولة، ومؤسساتها من خلال تشكيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتحمل المسئولية الوطنية ولجعل أصوات الشباب مسموعة وحاضرة فى صنع القرار السياسي.