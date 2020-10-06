استكمال تطوير منطقة السوق القديم بشرم الشيخ

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة مشروع تطوير منطقة السوق القديم، في إطار الخطة الشاملة لتطوير المدينة، ووجّه المحافظ لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقًا للجدول الزمني، مع الحفاظ على الطابع المميز والفريد للسوق.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن منطقة السوق التجاري القديم أصبحت مقصدًا سياحيًا لجميع زائري شرم الشيخ، مشيرصا إلى تطوير طريق السلام وتوسعته بداية من دلتا شرم، وانشاء باركينج، ومراجعة أعمال الإنارة والتجميل بتكلفة تصل إلى 8.5 مليون جنيه، كما جرى ربط منطقة السوق القديم بمنطقة حي النور، لتسهيل حركة السيارات من وإلى السوق القديم.