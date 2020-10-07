التخطيط: نسعى لتكوين مخزون استراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مُستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية، بخطة 20/2021 ترتكز على عِدّة محاور، هى مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعّم فى جميع المحافظات، وزيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة، والانتهاء من تطوير جميع المجمّعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية فى التخزين والتسويق، والانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطوّرة لاستقبال محصول القمح المحلى، بجانب تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية فى السوق المحلية والسوق الخارجية، علاوة على طرح أراضى المطوّر التجارى على المستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية، واستكمال إنشاء وتجهيز معامل فنية متخصّصة لفحص السلع محل شكاوى المستهلكين لسرعة البت.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية تتمثّل فى توفير الأمن الغذائى بتكوين مخزون استراتيجى آمن من السلع الاستراتيجية يكفى لفترة تمتد من 3 إلى 6 شهور، بجانب توسعة نطاق التجارة الداخلية، لزيادة مُساهمتها فى النمو الاقتصادى وتيسير سلاسل الإمداد، علاوة على تحفيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية فى مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق، إضافة إلى تعزيز الدور الرقابى لأجهزة التموين بالمحافظات وحماية المستهلك ومنع عشوائية تجارة السلع المهرّبة ومجهولة الـمصدر وغير المطابقة للمواصفات.