مفاجآت القوائم النهائية لمرشحي الدقهلية: إعادة 2 واستبعاد 6

ضمت القوائم النهائية لمترشحين مجلس النواب في الدقهلية والتي جري تعليقها، أمس، بمحكمة المنصورة الابتدائية العديد من المفاجآت بإدراج واستبعاد مترشحين ما غير في شكل وترتيب بعض الدوائر.

استبعاد مطاوع ونجله بسبب الخدمة العسكرية

وانخفض عدد المترشحين في دائرة بلقاس إلي 25 مترشحا بعد استبعاد كل من الدكتور عبد الحميد مصباح عبد الرحمن مطاوع، وشهرته طلعت مطاوع ، عضو مجلس الشعب الأسبق، ونجله الدكتور عبد الحميد مطاوع، بسبب عدم أداء الخدمة العسكرية وازدواج الجنسية" حمل الجنسية الأمريكية".

شاهين والتابعي خارج شباب منية النصر والمنزلة

وجرى استبعاد مترشحا في دائرة منية النصر وهو الدكتور حمدي محمد محمد شاهين، وكيل كلية السياحة والفنادق ندبا بجامعة المنصورة والذي كان يحمل رقم 26 "قبل الأخير"، كما تم استبعاد مترشحة من دائرة المنزلة، وهي الدكتورة وجيهة محمد السعيد التابعي وشهرتها "وجيهة التابعي" أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الدراسات الإسلامية بتفهنا الأشراف جامعة الأزهر.

وبلغ عدد المترشحين في دائرة مركز المنصورة 45 مترشحا بعد استبعاد مرشح واحد فقط، وهو جمال السيد رأفت، كاتب أول بإدارة شباب مركز المنصورة، كذلك جرى استبعاد فخري أحمد محمد السطوحي، كبير أخصائيين بمدرسة كفر الطويلة الثانوية بنات، وأصبح عدد المترشحين في الدائرة 47 مترشحا.

أحكام قضائية تعيد الطوبجي لميت غمر والقاضي لدكرنس

وصدرت أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بإدراج اثنين من المترشحين هما الدكتور أحمد السيد الطوبجي نصر وشهرته "عزت" مدير الإدارة الصحية بميت غمر، وحصل علي رقم 23 بدائرة مركز ميت غمر، وكما جرى إعادة توفيق السيد توفيق القاضي، وشهرته" توفيق القاضي" وحصل علي رقم 37 بدائرة دكرنس والتي بلغ عدد المترشحين بها 46 مترشحا.

وحافظت 3 دوائر فقط علي أعداد المترشحين بها في القوائم الابتدائية والنهائية وهم دائرة بندر المنصورة وبها 43 مترشحا، و دائرة أجا وبها 29 مترشحا، ودائرة السنبلاوين وبها 30 مترشحا

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 362 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجرى إعلان أسماء 354 مترشحا في القوائم النهائية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعد من ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.