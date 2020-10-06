تفاصيل حبس موظف بتهمة الاستيلاء على 5 ملايين جنيه من ضحاياه

قررت النيابة العامة، حبس موظف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، تجاوزت 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية، تقترب من 20 في المائة.

الواقعة انكشفت عقب ورود بلاغ للعميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، ضد صاحب شركة استثمار عقاري بناحية طهطا، لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين، مقابل توظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري، وعدم قيامه بدفع الأرباح الشهرية المتفق عليها.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وأضافت بأن المتهم "ح.ع.م " 45 سنة، ويعمل موظفا، استولى على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه، عدد من الأشخاص مقابل توظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري، بأرباح شهرية 20 في المائة إلا أنه لم يف بما وعد ورفض رد المبالغ، وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.