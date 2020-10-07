للسيدات ..كيفية الحصول علي عضوية أحد الأندية النسائية التابعة للتضامن

الأندية النسائية هي أحد المشروعات الهادفة التي تخدم المرأة (ريفية/حضرية)، حيث تجد فيها المرأة مكاناً ملائماً لتنمية قدراتها الذاتية واكتساب المزيد من الخبرات بما يعود عليها وعلى أسرتها والمجتمع بالنفع من خلال تجمع السيدات والفتيات بمقر النادي وتوجهت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة إلى الاهتمام الشديد بالمرأة ودورها الأسري والمجتمعي، باعتبارها نصف المجتمع، ما جعل قطاع الشئون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يؤسس مشروع النوادي النسائية.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمات عديدة للمرأة، من بينها الحصول على عضوية أحد الأندية النسائية التابعة لها ، وذلك من خلال مديريات التضامن المنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية ، وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة للحصول على عضوية النادي.

أولا : المستندات المطلوبة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي .

2- إقرار بالموافقة على تسديد الاشتراك والمحافظة على أجهزة وأدوات النادي .

ثانيا : شروط الحصول على الخدمة

1- أن تكون المتقدمة بطلب مصرية .

2- لا یقل سن المتقدمة عن ١٨ سنة .

3- لا يشترط المؤهل .

4- التعهد بالالتزام بنظام النادي وقواعد العمل به.

5- تسدید قيمة الاشتراك الشهري أو السنوي المجدد من قبل النادي .

ثالثا : الإجراءات المطلوبة :

خطوة 1: استيفاء نموذج طلب عضویة الناديخطوة

2: إقرار بالموافقة على تسديد الاشتراك الشهري أو السنوي

خطوة 3: الالتزام بنظام النادي وقواعد العمل به

خطوة 4: دفع اشتراك خاص لممارسة أي نشاط من أنشطة النادي

رابعا : تكلفة الاشتراك

اشتراك يُحدد من قبل النادي

والجدير بالذكر ، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالإشراف على 565 نادي نسائي على مستوى الجمهورية باجمالى عدد مستفبدات 362083 مستفيدة يقدم خدمات توعية مجتمعية وتثقيفية ويعزز وعي النساء في كثير من القضايا العامة والمشكلات الاجتماعية، كما يقدم الأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية .