حملات لضبط تجار المخدرات.. وتحريز 240 طربة حشيش في السويس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، أنّ 3 أشخاص (عاطلَين، سائق)، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في نقل وترويج مخدر الحشيش بكميات كبيرة من شرق السويس إلى محافظات السويس.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن السويس وإعداد الأكمنة اللازمة، وجرى ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهم (240) طربة لمخدر الحشيش وزنت (25) كيلو جرام داخل مخزن سري بإحدى السيارتين "أسفل الكرسي الأمامي بجوار السائق وكذا بشنطة السيارة"، كما ضُبط بحوزتهم مبلغ مالي، (5) هواتف محمول، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء في التحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و700 ألف جنيه تقريبا.

ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية (عاطلين – أحدهم له معلومات جنائية - مقيمان بمحافظتي أسيوط- جنوب سيناء)، تخصصا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن البحيرة، جرى استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، وبحوزتهما (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و400 ألف جنيه تقريبا.

ضبط 13 ألف قرص مخدر و60 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (13,000 قرص مخدر - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (عاطل - مقيم بمحافظة قنا) حال وجوده بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة.

وجرى ضبط (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالي – عدد 2 هاتف محمول)، بحوزة شخصين (سائق، عاطل - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، وبمواجهتهم اعترفوا بما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 1,460,000 مليون و460 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.