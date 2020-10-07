ضبط مجوهرات وأحجار كريمة بـ"مليون جنيه" مهربة من الخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنّ صاحب محل مصوغات كائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، يمارس نشاطا إجراميا تخصص في تجارة وبيع المشغولات الذهبية المُهربة من الخارج، وغير مدموغة بالدمغة المحلية بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذ من محله المشار إليه مكانا لممارسة نشاطه المؤثم ويحتفظ داخله على كمية كبيرة من المصوغات المُهربة من الخارج، وبعضها محلي الصنع غير مدموغ بخاتم مصلحة الدمغة والموازين، والبعض الآخر مُهرب من الخارج وغير مُسدد عنه الضرائب والرسوم الجمركية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المعنية، جرى استهداف المحل الخاص به، وأسفر التفتيش عن ضبط كيلو و80 جراما مشغولات ذهبية، مركب على بعضها أحجار كريمة مختلفة الأشكال، بينها 270 جراما مشغولات ذهبية مُرصعة بالماس وغير مدموغة بخاتم مصلحة الدمغة والموازين ومُهربة من الخارج وغير مُسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة للخزانة العامة.

وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو مليون جنيه، بخلاف قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.