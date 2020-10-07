شاب يحاول الانتحار بإشعال النار في نفسه داخل منزله بدمنهور

حاول شاب في منتصف الثلاثينيات من عمره التخلص من حياته، بإشعال النار في نفسه، أثناء تواجده داخل منزله في مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، وتمكن عدد من الأهالي من إنقاذه، ونقله إلى لمستشفى دمنهور التعليمي، قبل أن يتم تحويله إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية.

استيقظ أهالي شارع "المقريزي"، في حي "شبرا"، بمدينة دمنهور، صباح اليوم، على أصوات استغاثات وصراخ صادرة من أحد المنازل، وسارعوا إلى مصدر الصوت، حيث فوجئوا بأحد الشبان تشتعل فيه النيران، وتمكنوا من إخماد النار، وأسرعوا به إلى المستشفى، بعد إصابته بحروق في أنحاء مختلفة من الجسم.

وتلقى مدير أمن البحيرة إخطاراً بورود إشارة من مستشفى دمنهور التعليمي، باستقبال "أحمد شوقي الشيخ"، 35 سنة، مصاباً بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في الوجه والرقبة والصدر والبطن، إضافة إلى الأطراف العلوية والسفلية، بنسبة 100%.

وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، قبل تحويله إلى مركز علاج الحروق بمستشفى الإسكندرية الجامعي، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة.