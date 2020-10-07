"تضامن الأقصر" تبحث مشكلة تسجيل "المعاقين" بالقوى العاملة

استقبل صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، أعضاء اتحاد معاقي الأقصر، اليوم، لمناقشة المعوقات التي تواجههم في التسجيل لدى القوى العاملة ببطاقة الخدمات المتكاملة لراغبي الحصول على فرص، بسبب عدم وجود بيانات للمعاق على بطاقة الخدمات.

وخلال اللقاء، عرض مقترح من قبل أعضاء الإتحاد لحل تلك المشكلة تيسيراً على ذوي الإعاقة بالمحافظة، حيث تقوم مديرية التضامن حاليًا بالتواصل مع كافة ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الأقصر،لسرعة تسجيلهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، عقب قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بفتح باب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (Moss.gov.eg)، تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والذي نص على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن الوزارة قررت فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة والتي تنقسم إلى 13 إعاقة.