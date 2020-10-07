مناقير الريان.. آخر تعديات رهبان "دير المنحوت" على محميات الفيوم

كشف مسئولون في إدارة البيئة بمحافظة الفيوم عن استمرار تعديات رهبان دير "القديس مكاريوس السكندري"، المعروف باسم "الدير المنحوت"، على الأراضي التابعة لمحمية "وادي الريان"، الأمر الذي دفع إدارة المحمية إلى تحرير عدد من المحاضر، بشأن المخالفات التي يقوم بها رهبان الدير.

وأعد مسؤولون في إدارة المحميات الطبيعية وشئون البيئة بالفيوم تقريراً للمطالبة باسترداد عين مياه كبريتية من رهبان "الدير المنحوت"، في وادي الريان، بعد امتناع الرهبان عن تسليمها إلى الإدارة، ومواصلة التعديات على أملاك الدولة، رغم اتفاق سابق لتسوية الأزمة.

وقال مصدر مسئول بإدارة البيئة، طلب عدم ذكر اسمه، إن الرهبان تعدوا على عين المياه الكبريتية الرابعة، في الجهة المقابلة لسور "الدير المنحوت"، وأحاطوها بسلك شائك، يمتد على مساحة تبلغ حوالي 1000 فدان، كما قاموا بزراعة مساحة شاسعة من الأرض داخل السور، وبناء بوابة في بداية السور، لمنع أي شخص من الدخول بخلاف رواد الدير.

وأضاف المصدر أنّ الرهبان استولوا مؤخراً على جبلين من "مناقير الريان"، وقاموا بعمل مغارات بداخلهما، بالإضافة إلى وضع الصليب فوق الجبلين، وأوضح أن تلك الجبال تُسمى بـ"المناقير"، نظراً لكونها تُشبه منقار الطيور، وتحتوي على حفريات بحرية وآثار، كما يعيش عليها أعداد من طيور الصقر الحر وصقر شاهين.

وكشف أنّه عند بداية أزمة الدير مع شق الطريق الإقليمي في عام 2016، اتفقت معهم أجهزة الدولة على السماح بشق الطريق، مقابل منحهم 3500 فدان كحق انتفاع، مقابل 511 ألف جنيه سنوياً، ووافق الرهبان والتزموا بالدفع أول عام، ثم تقدموا بطلب إلى وزارة البيئة لمحاسبتهم بسعر 10 قروش للمتر، باعتبار أنهم يعيشون في المنطقة منذ أكثر من 60 سنة، وعندما لم يتم الاستجابة لطلبهم، امتنعوا عن سداد المبالغ المطلوبة حتى الآن، أي منذ 4 سنوات، رغم احتفاظهم بالأرض واستفادتهم منها.

ولفت المصدر إلى أنّه تم تحرير عدة محاضر بتلك المخالفات، كما تم إعداد تقرير بمخالفات رهبان "الدير المنحوت"، ورفعته إلى جهات عليا، وذلك بشأن التعديات على عين المياه الرابعة، والمخالفات الأخرى الواردة بالمحاضر الرسمية.