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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 8-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:32 ص | الخميس 08 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان قادر على مشاركة عواطفه مع الآخرين والتعاطف معهم، وتقديم الحب والحنان لهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك، واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

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