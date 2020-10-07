التنمية المحلية: 197 ألف طلب تصالح في البحيرة خلال الأيام الـ6 الماضية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن محافظة البحيرة تصدرت المشهد في طلبات التصالح في الـ6 أيام الماضية، حيث احتلت المركز الأول في التقدم في طلبات التصالح بـ197 ألف طلب، ويليها محافظة المنوفية 170 ألف طلب، ثم محافظة القليوبية تفوق الـ168 ألف طلب، وتأتي محافظات الشرقية والمنيا والجيزة بعد ذلك.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك تخفيضات قُدمت في بعض المحافظات بمناسبة انتصارات أكتوبر، وصلت إلى 50%، بحسب المحافظة نفسها، ويوجد مراجعة من الوزارة بشكل دوري إلى اللجان، والطلبات المقدمة لها في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المعايير تختلف فيما يتعلق بقيمة سعر التصالح نفسه، سواء من خلال المخالفة أو المحافظة نفسها، مشيرا إلى أن المحافظات قدمت العديد من التخفيضات المختلفة خلال الفترة الماضية تتراوح من 20 إلى 70% بحسب المحافظة نفسها.

وأوضح أن عدد المخالفات كان 3 مليون و160 ألف، وتلقت الوزارة حتى الآن مليون و750 ألف طلب، ومازالت الطلبات مستمرة على مدار اليوم، والإدارات تعمل بكامل طاقتها، وذلك على مدار الأسبوع حتى أيام الإجازات من أجل استقبال طلبات التصالح من المواطنين.

وأردف أنه تم تدعيم الموظفين في الأحياء بموظفين وزملاء لهم للمساعدة في استقبال وتلقي طلبات التصالح، وفتح الملفات المختلفة، موضحا أن الوزارة تقدم حوافز مادية ومعنوية لطالبي التصالح لتقنين الثروة العقارية الموجودة على الأرض المصرية، والحفاظ على حقوق المواطنين والمنازل من خلال تقديم ترخيص له،