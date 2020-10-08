"الأطباء" تبحث تصعيد اثنين لعضوية المجلس لإسقاط عضوية "عرفة وصلاح"

أسقطت نقابة الأطباء عضوية اثنين من أعضاء مجلسها، هما الدكتور محمود عرفة والدكتور أحمد صلاح، وتبحث تصعيد اثنين مكانهما، بسبب تغيُّبهما عن حضور جلسات المجلس لأكثر من 3 جلسات متتالية، وسفرهما خارج البلاد دون إخطار النقابة أو الاعتذار عن عدم حضور الجلسات.

وقال الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير وافق على إسقاط عضوية الدكتور محمود عرفة والدكتور أحمد صلاح فى مجلس النقابة، لسفرهما إلى الخارج دون إخطار النقابة، وتغيبهما عن حضور أكثر من 3 اجتماعات متتالية.

وأوضح «القاضى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقاً للائحة النقابة، يتم إسقاط عضوية المجلس حال عدم حضور العضو اجتماعات المجلس 3 مرات متتالية، أو 5 مرات متقطعة دون عذر يقبله المجلس، مضيفاً: «النقابة أخطرت الزملاء بإسقاط عضويتهم ولم يقدموا أعذاراً، لذلك سيتم تصعيد من حصل على أعلى أصوات انتخابية بعدهم، وتعمل النقابة على إخطارهم خلال الفترة الحالية وموافقتهم على استكمال المدة».

وأشار «القاضى» إلى أنه سيتم تصعيد الدكتور مصطفى عشوب، مدرس مساعد بعين شمس، إلى مقعد الدكتور محمود عرفة، أما مقعد الدكتور أحمد صلاح فلم يتم حسمه حتى الآن، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن يتم تصعيد الدكتور محمود أبوعيطة، إلا أنه حالياً خارج البلاد أيضاً، فتم التواصل مع إحدى عضوات المجلس، وفوجئ المجلس بسفرها للخارج ولم تقدم اعتذاراً حتى الآن، وما زالت النقابة تنتظر ردها، مؤكداً أنه فى حال اعتذارها سيتم تصعيد الدكتور محمد عبدالناصر.