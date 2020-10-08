قافلة طبية واحتفالات بالغربية في ذكرى أكتوبر والعيد القومي

أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، الدفع بسيارات تحمل رايات وأعلام مصرية لإحياء ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة، وذكرى تصدي أهالي محافظة الغربيه للقوات الفرنسية و الذي تم اتخاذه عيدا قوميا للمحافظة.

صرح بذلك اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لافتا إلى تدشين قافلة طبية مجانية شاملة لجميع التخصصات بالوحدة المحلية لقرية الهياتم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وفي إطار احتفالات محافظة الغربية بالعيد القومي لها وذكرى انتصار أكتوبر.

كما شهدت القافله توافد عدد كبير من المواطنين من اهالي القريه و الوحدات المجاورة.

ومن الجدير بالذكر، أنه سيتم العديد من الفاعليات خلال شهر أكتوبر احتفالا بانتصار القوات المسلحة في أكتوبر 73 وحلول العيد القومي للمحافظة.

يذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا ، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية ومعرض منتجات محلية في السابع من أكتوبر ، ومارثون رياضي في الثامن من أكتوبر ، وافتتاح عدداً من المشروعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة في العاشر من أكتوبر.