بعد ضبط السائق.. إعادة تركيب عمود إنارة صدمته سيارة بشبين القناطر

قال اللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة شبين القناطر، إنه تم إعادة زرع أحد أعمدة الإنارة مرة أخرى على طريق "شبين القناطر – كفر حمزة" بمنطقة آثار تل اليهودية عقب قيام اصطدام إحدى السيارات به، فجر اليوم، ما أدى إلى سقوطه أرضا وقطع التيار الكهربائي.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، أنه تم ضبط السيارة والسائق وإبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما نسقت الوحدة المحلية مع إدارة الكهرباء بإعادة زرعه وتوصيل كابلات الإنارة ومراجعة صيانة كامل الطريق والاطمئنان على الإنارة للمنطقة باعتباره المدخل الرئيسي لمدينة شبين القناطر.

وتابعت الأجهزة التنفيذية الإنارة العامة للطريق العام ومدخل طريق عبيد الواصل لقريتي كفر الشوبك والمريج ومدخل عزبة أيوب حيث تمت أعمال صيانة الطريق بالكامل.