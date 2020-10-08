ضبط حارس مقابر أبوالمطامير في واقعة الاعتداء على طفلة جنسيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط "مصطفى .م" 54 سنة، حارس مقابر مدينة أبو المطامير، المتهم في واقعة الاعتداء على طفلة، 16 سنة، جنسيا، وحملها منه، ما أسفر عن انتحارها بحبوب حفظ الغلال، الأمر الذي أثار غضب أهالي أبو المطامير ودفعهم للمطالبة بإعدامه.

وكشفت مصادر أمنية لـ"الوطن"، أن المتهم الذي يجري التحقيق معه الآن، يعمل حارس مقابر أبو المطامير بالإضافة إلى عمله بقسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز أبو المطامير، مشيرا إلى أنه لم يبلغ سن المعاش بعد.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المحامين بأبو المطامير، بالبحيرة، مساء أمس، تنحيها عن الدفاع عن المتهم بعد ثبوت ابتزازه لها بعدما شاهدها برفقة شاب.

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه: "تلبية لرغبات ومطالب أهالي أبو المطامير، وبناء على ما تناولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي التي تضامنت مع أسرة الضحية، وحيث إن مهنة المحاماة هي رسالة سامية تسعى لتحقيق العدل بين المواطنين، ونظرا لما طرأ على القضية من مستجدات لم تكن موجودة من قبل، فقد قررنا التنحي عن دورنا في الدفاع عن المتهم، مع التحفظ الكامل بشأن الحديث في موضوع القضية، حيث إنها ما زالت قيد التحقيقات".

ترجع أحداث القضية حينما تخلى حارس مقابر بمدينة أبوالمطامير عن آدميته، واعتدى على فتاة من عمر أحفاده، بعد ابتزازها عقب مشاهدته إياها بصحبة شاب في المقابر، ولم يكتف بمعاشرتها مرة أو اثنتين، بل واقعها عدة مرات إلى أن ظهرت عليها أعراض الحمل، وفور اكتشاف الجريمة من قبل أسرتها، قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي ضبطته على الفور، ووجهت له تهمة الاعتداء على طفلة، وما كان من أسرة الفتاة إلا أن أبقوا على ابنتهم داخل المنزل، ولم تمر أيام إلا وتناولت حبوب حفظ الغلال لتلقي مصرعها منتحرة، في الوقت الذي ما زالت فيه النيابة العامة تجري تحقيقاتها بشأن الواقعة.