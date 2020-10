خلال شهر.. أكثر من 20 نجما عالميا في ضيافة "It’s Show time"

حل عشرات النجوم العالميين ضيوفًا على برنامج It’s Show Time على قناة cbc، خلال شهر سبتمبر الماضي، لكشف كواليس أعمالهم الفنية الجديدة، ومتابعة أحدث أخبارهم.

في مقدمة هؤلاء الضيوف النجمة أنجلينا جولي، والنجم توم هانكس الذي تحدث عن فيلمه الجديد "Greyhound"، المعروض على إحدى المنصات الإلكترونية، وكذلك جيرارد بتلر ومورينا باكارين.

وتم إجراء لقاء مع الممثل الأمريكي جلين باول عن المسلسل الجديد "jurassic world"، والممثلة الأمريكية ريتا ويلسون بعد تعافيها من فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بدعمها لأبحاث ابتكار اللقاح.

في ذات السياق، عرض البرنامج لقاءات حصرية مع نجوم مسلسل "Ratched"، شارون ستون وسارة بالسون وسينتيا نيكسون، وأبطال أفلام "Love Guaranteed" و"All Together Now"، و"The Painted Bird"، و"David Copperfield".

وتحدثت النجمة كيت وينسليت عن دورها في فيلم Ammonite، والنجمة "ميسي ويليامز" التي كشفت عن تفاصيل دورها في فيلم The New Mutants، "وأبطال "Sleepless, A musical Romance" بعد التحول من فيلم شهير لمسرحية، فضلا عن حديث "مايك إيبس" عن الموسم الجديد من مسلسل The Chi.

وكذلك النجوم العالميون كيانو ريفز وريبيكا فرونت وجيمي فوكس، ومارتن كومبستون الذي تحدث عن الموسم السادس من مسلسل Line Of Duty.

يذكر أن "its show time" برنامج فني متخصص، يركز على صناعة الترفيه، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور، وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.