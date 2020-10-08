لافتات كشف الحساب.. وسيلة جديدة للدعاية الانتخابية بإمبابة

بدأ الماراثون الانتخابي منذ أيام، بفتح باب الدعاية الانتخابية، ووسط صراع بين المرشحين والأحزاب في الدوائر على كسب ثقة المواطنين، اتبع عدد من مرشحي مجلس النواب بدائرة إمبابة، وهم أعضاء المجلس الحاليين، طريقة جديدة في تعليق اللافتات الدعائية.

نواب إمبابة يستعرضون إنجازات الفصل التشريعي الحالي

واستعرض النواب الحاليين عن الدائرة، كشف حساب يتضمن إنجازاتهم طوال السنوات الـ5 الماضية تحت قبة البرلمان، في لافتات دعائية تم تعليقها بالميادين المميزة بإمبابة.

نشرت حملة النائبة نشوى الديب، المرشحة على الدائرة في الانتخابات البرلمانية الجديدة، كشف حساب لها تحت شعار "وعدت ونفذت"، على لافتة تضمنت إنشاء 3 مدارس صناعية للبنات، تعليم أساسي لغات رسمية، بتكلفة 33 مليون جنيه، وكذلك تعيين 3229 عقود 2011 من الشباب، وتوفير 10 ماكينات غسيل كلوي، وغيرها.

لم يختلف أسلوب دعاية النائبة شادية ثابت، عن زميلتها في المجلس، حيث قامت حملتها بتعليق لافتة طويلة، سردت عليها إنجازات النائبة والتي من بينها، إنشاء أول مركز لعلاج الإدمان في الجمهورية، على مساحة 10 آلاف متر بتكلفة 155 مليون جنيه، وكذلك اعتماد 7 ملايين جنيه، لإنشاء كوبري مشاة بين شارع السودان وشارع المطار، وإسناده إلى الهيئة الهندسية.

واتبع النائب إيهاب الخولي، المرشح عن الدائرة ذاته، نفس أسلوب الدعاية، حيث فندت حملته الانتخابية، إنجازات النائب في لافتة عريضة تحت شعار "انجازات على أرض الواقع"، متضمنة "معهد الكبد بإمبابة على النيل بتكلفة 600 مليون جنيها، ومستشفى القلب بالمطار في إمبابة بتكلفة 2 مليون، وغيرها.

14 محافظة بالمرحلة الأولى تخوض الانتخابات.. و13 في الثانية

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر بالداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى في 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.