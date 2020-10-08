6 منصات إلكترونية وقنوات تعليمية بديلة للكتب الدراسية

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2021/2020، المقرر أن يبدأ 17 أكتوبر الحالي، وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي لإعلان شكل وملامح الدراسة في العام الدراسي الجديد، أنّه يختلف بشكل كبير عن النظام التعليمي التقليدي.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من المنصات الإلكترونية التعليمية والبديلة للكتب، للتسهيل على الطلاب في تحصيل المعلومات الدراسية، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، قبل بدء العام الدراسي الجديد، المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي يدرس من خلالها الطلاب إلكترونيا وعن بعد، كما يلي:

المنصات التعليمية الإلكترونية البديلة للكتب

منصة البث المباشر

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة "البث المباشر" للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين، لتنظيم لقاءات مباشرة يتم إعلانها على المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف إلى تواصل فعال وبديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد، وللدخول على منصة البث المباشر من هنـــــــا.

منصة إدمودو

طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة إدمودو للطلاب للتسهيل عليهم التواصل مع المعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، ما يساعد على توفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسي على المنصة، وللدخول إلى المنصة الإلكترونية من هنـــــــــا.

القنوات التعليمية

وفرت الوزارة عدد من القنوات التعليمية التلفزيونية، التي يتم من خلالها بث شرح للدروس والمناهج التعليمية.

منصة ذاكر

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة إلكترونية للطلاب، أتاحت من خلالها مناهج المواد الدراسية، والتي قد تساعد الطلاب في تحصيل المناهج إلكترونيا، دون الحاجة إلى الكتاب الورقي، وللدخول إلى منصة ذاكر من هنـــــــا.

قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب

أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قناة وزارة التربية والتعليم على موقع تبادل مقاطع الفيديو يوتيوب، لتوفير مقاطع الفيديو الخاصة بشرح المناهج الدراسية، وللدخول للقناة من هنــــــا.

مكتبات إلكترونية

وتعمل وزارة التربية والتعليم على توفير عدد من المكتبات الإلكترونية، مثل مكتبة E-books library ومكتبة E-books library Plus الخاصة بتوفير الكتب التعليمية الصوتية.

بنك المعرفة المصري

يساعد بنك المعرفة المصري في توفير المعلومات التي يحتاج إليها الطالب المصري في جميع المناهج، وللدخول لبنك المعرفة المصري من هنــــــا.