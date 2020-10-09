حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية صادقة وأمينة على أسرار الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الفلك يمنحك اليوم روح تحدي ويمكنك أن تفرض سيطرتك، فقط كن لبقا واحمِ نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.