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حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:00 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور لديه شخصية قوية ومن الصعب إحباطه، ويجتهد دائمًا ليحصل على أفضل النتائج، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يدفعك لتكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا.. تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

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