4 مراحل للاختبار النفسي للمتقدمين للكلية الحربية: بينها الصدق والثبات

كشف اللواء عصام خليل، رئيس جهاز العمل النفسي للقوات المسلحة، الاختبارات النفسية التي يؤديها الطلاب المتقدمون للكلية الحربية، موضحًا تقسيم الاختبارات إلى 4 مراحل ليجري في الاختبار النفسي اختيار أفضل العناصر التي لها سمات شخصية ونفسية، تتوافق مع متطلبات الحياة العسكرية والتي تضمن تحقيق الرضا والتكيف داخل المجتمع.

وذكر "خليل" خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية “DMC” أن تحديد السمات والقدرات بأسلوب علمي يجري من خلال 4 مراحل، الأولى هي وصف الوظيفة والتي تقوم على الأوزان النسبية لكل بعد من الأبعاد والمتطلبات النفسية للوظيفة، ثم يجري تحديد اللجنة الخاصة، لتطبيق ذلك على عينة عشوائية في المرحلة الثانية.

وأضاف "خليل" أنه في المرحلة الثالثة يجري قياس الصدق والثبات وملاءمتها مع الشخصية المصرية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة هي المقابلات الشخصية التي تؤكد نتائج الدراسات النفسية التي جرى اختبارها في المعمل.

ونصح رئيس جهاز العمل النفسي للقوات المسلحة، الطلاب المتقدمين بالإجابة بأول انطباع يأتي في ذهنهم وعدم التجمل للظهور بصورة مقبولة اجتماعيا أو التحايل عند الإجابة، فهذا يقيس الشخصية المختلفة من شخص لآخر وفقا لنظرية للفروق الفردية.

وأوضح "خليل" أن هناك أسئلة ستكرر بأشكال مختلفة لكشف تحوير النتائج وكشف الكذب، مطالبا بعدم الانسياق خلف أي محاولات لهز ثقة الطلاب في نفسه، قائلا "أنت الوحيد القادر على تخطي الاختبار، لأنه يعبر عن سلوكك وردود أفعالك".

واختتم حديثه، مشددًا على أن القياسات والنتائج تتم بشكل مميكن ولا تدخل لأي عنصر بشري للأمانة الموضوعة والشفافية، وأن شخصية الطالب وسوكه الفيصل في صلاحيته أو عدم صلاحيته للتكيف مع الحياة العسكرية.