"عيسى": زوج أخت "البنا" اتُّهم بالاعتداء على أعراض زوجات أعضاء الجماعة

كشف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، عن أن عبدالحكيم عابدين، سكرتير مكتب الإرشاد، زوج أخت حسن البنا، اتُّهم في قضية أخلاقية، تفجرت عام 1945.

وأوضح "عيسى" خلال تقديمه برنامج "أصل الجماعة"، المذاع عبر فضائية "أون"، أن عددا من أعضاء الإخوان تقدموا بشكوى سرية لبعض أعضاء مكتب الإرشاد، بأن عبدالحكيم عابدين سيئ الخلق، واعتدى على أعراض زوجاتهن، مشيرًا إلى أنه "كان يدخل البيوت تحت شعار العمل الدعوي، وأقام لقاءات للأسرة الاجتماعية، حيث يلتقي بزوجات الإخوان وأطفالهن"، مدعيا أن هذا لتدعيم أواصر الأخوة والمحبة، ما أثار غضب الكثيرين من أعضاء الجماعة.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن الأعضاء الذين كانوا يريدون تقديم شكوى سرية، كانوا يخافون من إعلان الأمر، حتى لا يفضح عبدالحكيم عابدين، خاصة أنها ستكون فضيحة للعضو نفسه بأن الأخير أقام علاقة مع زوجته، متابعا: "وأصبحت تلك القضية الأخلاقية أهم إحدى القضايا داخل الإخوان في ذلك العصر".

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، تدخل في القضية، وتم تبرئة عبدالحكيم عابدين، بعد عام كامل من التحقيقات، مؤكدا أن تلك القضية سببت تصدعًا في الجماعة، وحاول "البنا" تهدئة الأمور ولم شمل جماعته من جديد.

وشدد "عيسى" على أن حسن البنا حرص على التواطؤ من أجل زوج أخته، وتم الرضوخ لحكمه، رغم تلك الفضيحة الأخلاقية، التي جاءت داخل جماعة تدعي الأخلاق والفضيلة.

وأردف الكاتب الصحفي أن الإخوان المسلمين يهاجمون أي شخص يتحدث عن حرية المرأة، ويلقبونه بـ"الديوث"، متسائلًا: "مين الديوث هنا يا أخي، مين اللي يرضى بتلك الفضيحة على أهل بيته، نحن نريد إعادة التفكير في سلامة الأعضاء النفسية الذين وافقوا على تبرئة عبدالحكيم عابدين من تلك القضية الفضيحة".