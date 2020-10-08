تمزيق لافتات الدعاية يشعل المنافسة بين مرشحي النواب في "بلبيس"

احتدمت المنافسة بين مرشحي مجلس النواب بالدائرة الثانية في بلبيس، ووصلت إلى تمزيق لافتات أحد المرشحين بعد التنافس على أماكن تعليق الدعاية الخاصة بالمرشحين.

ويتنافس 35 مرشحًا بينهم سيدة واحدة، و7 مرشحين عن الأحزاب، على مقاعد الدائرة الثلاثة، من خلال تكثيف التربيطات العائلية وخاصة على مستوى مركز بلبيس الذي يصل تعداد كتلته التصويتية أكثر من 400 ألف صوت منها نحو 40 ألف صوت بالوحدة المحلية بأنشاص الرمل التي ينتمى لها 4 مرشحين.

فيما يسعى مرشحون لعمل تربيطات وتحالفات مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع للحصول على أصوات الناخبين بالعاشر من رمضان، بخلاف اعتماد مرشحين على أموالهم لتقديم أعمال خدمية للأهالي بالقرى في إطار الدعاية.

كان عدد من المرشحين لمجلس النواب بالدائرة الأولى في الشرقية، ومقرها قسم شرطة أول الزقازيق، قرروا تعليق جولاتهم الانتخابية، اليوم، حدادًا على وفاة المحامي حسن الصادق نقيب محامي جنوب الشرقية والمرشح لـ "النواب".

يشار إلى أن فريقًا من الطب الوقائي بمديرية الصحة بالشرقية تولى مهمة تشييع جثمان المحامي حسن الصادق، نقيب محاميّ جنوب الشرقية، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة " الزقازيق والقنايات" الذي توفي داخل مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، على خلفية إصابته بحالة إغماء أثناء حضوره مؤتمر انتخابي لدعوة المواطنين للتصويت لصالحه في الانتخابات البرلمانية، وجرى نقله لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وتبين إصابته بالفيروس وتدهورت حالته الصحية التي استدعت وضعه على جهاز تنفس صناعي إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.