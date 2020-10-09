"ليندا".. حلمت بلقاء السيسي فكرمها أمام المصريين وتحاور معها 12 دقيقة

في 21 مارس 2018، تحققت أمنية السيدة ليندا سليمان، المعروفة باسم "ناظرة الوزراء"، والتي كانت تتمنى أن تلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن تلك المرة لم تلتقِ به فقط، بل كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية تكريم المرأة المصرية، ضمن تكريمه لعدد من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

يذكر أن السيدة ليندا سليمان، إحدى رائدات التعليم في مصر، وتخرج على يدها عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، بالإضافة للدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة.

ودخلت "السيدة ليندا"، لدى تكريمها في حوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 12 دقيقة كاملة، وهى الفترة التي استمعها الرئيس فيها، ثم طالبها الرئيس بالحديث للمصريين كي يسمعوها.

وقالت "ناظرة الوزراء"، إنني لم أكن يوماً ما أمام مكسب مادي، ولكني استثمرت دمي وشبابي في تربية النشء، وكانوا الكنوز صغيرة، وكبروا في رعاية أم ومربية وأنا مدينة لهم أنهم أعطوني الحقل للتجارب للأخلاق والمبادئ، والمبادئ، والوطنية، وها هم في كل مكان نبراس في كل دول العالم مضيء.

وجاء لها الوزراء الثلاثة ووقفوا بالقرب من الرئيس، ليقول لهم: "تلامذتك أهم"، لتبكي وتحتضنهم.

وأوضحت أنها كل يوم يسأل عليها تلاميذها فيه يطولون في عمرها، وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم اصطحبها الرئيس السيسي لمكان جاء فيه المسؤولين بكرسي لتجلس عليه، وجلس الرئيس بجوارها فيه.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لـ"الوطن"، إن أمنية السيدة ليندا كانت لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنها فرحت بشدة للقائه، وتكريمه لها.

يذكر أن السيدة ليندا سليمان المشهورة باسم "ناظرة الوزراء"، توفيت اليوم، عن عمر ناهز 97 عاماً.

وقالت مصادر مقربة من السيدة الراحلة، لـ"الوطن"، إنها كانت محجوزة في أحد المستشفيات منذ قرابة 3 أسابيع بعد إصابتها بالفشل الكلوي.

وأضافت المصادر، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حاولت دفع تكلفة علاجها، وعدد من تلاميذها حاولوا دفع تكلفة علاجها، ولكنها رفضت، وقالت إنها ستدفع تكلفة علاجها من حر مالها قبل أن يتوفاها الله.

واشتهرت "سليمان"، أنها كانت مديرة إحدى المدارس التي درس فيها عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، والدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة.