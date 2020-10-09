"الجسمي" عن مشاركته باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر: غنينا في عشق مصر

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في إحياء حفل غنائي في حب مصر، أقيم بمدينة الجلالة، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر.

ونشر الفنان حسين الجسمي مجموعة من الصور له بالحفل عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، معلقا: "احتفلنا مع أحبابنا المصريين بكل حب وفرح وغنينا سويا في عشق مصر وانتصارات أكتوبر العظيمة.. وتبادلنا المحبة كعادتنا أنا وحبيبتي مصر".

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية المنظمة للحفل، على مشاركة الشعب المصري الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، والتي تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.

وأحيا الحفلات كلا من: "حسين الجسمى، وخالد سليم، وحكيم، ومحمود العسيلي، ومصطفى حجاج"، حيث قدّم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية.