الإعصار "دلتا" يقترب من ساحل لويزيانا.. والولايات الأمريكية تحذر

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار "دلتا" من الفئة 3 يتجه نحو جنوب غرب ولاية لويزيانا، وقد يتسبب في حدوث عواصف على طول أجزاء من ساحل الخليج الشمالي اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الإعصار حاليًا على بعد حوالي 250 ميلا (400 كم) من جنوب مقاطعة كاميرون في ولاية لويزيانا، والسرعة القصوى للرياح بلغت 120 ميلا في الساعة (195 كم / ساعة)، ويمكن أن تضعف ببطء مع اقترابها من الساحل الشمالي للخليج في وقت لاحق، اليوم، بحسب المركز الوطني.

أصدرت ولايات أمريكية إلى الجنوب من الولايات المتحدة تحذيرات، أمس، مع مواصلة الإعصار "دلتا" الذي تحول إلى عاصفة تقدمه باتجاه الشمال، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء في مناطق تعرض بعضها لعدة أعاصير خلال هذا الموسم الاستثنائي.

وفي وقت مبكر من صباح الخميس، كان "دلتا"، الذي أصبح الآن عاصفة من الفئة الثانية، ترافقه رياح تبلغ سرعتها نحو 160 كيلومترًا في الساعة، على بعد حوالي 725 كيلومترا جنوب شرق كاميرون في لوس أنجلوس، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير، ويتوقع أن يبدأ تأثيره على السواحل الأمريكية في خليج المكسيك الجمعة بارتفاع منسوب المياه مع رياح خطيرة عالية السرعة.

ووصل "دلتا" لأول مرة إلى اليابسة في جنوب شرق المكسيك عند أطراف شبه جزيرة يوكاتان في وقت مبكر من الأربعاء الماضي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وسقوط أشجار وتحطيم نوافذ، وتسبب في فيضانات متفرقة في المدن والبلدات على طول ساحل البحر الكاريبي، لكن المسؤولين الإقليميين والفيدراليين قالوا إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن وفيات.

ويمكن للعاصفة أن تتطور إلى إعصار من الفئة الرابعة، قبل أن تعود إلى الفئة الثالثة أثناء تحركها أمس عبر خليج المكسيك.

وقال خبير الأرصاد الجوية والمتحدث باسم المركز الوطني الأميركي للأعاصير دينيس فيلتجن، إنه من المحتمل أن يعود "دلتا" مرة أخرى إلى الفئة الثانية حين يقترب من اليابسة على طول ساحل لويزيانا، بعد ظهر أو مساء اليوم.

​دلتا هو الإعصار الخامس والعشرون في موسم الأعاصير الأطلسية، الذي يبدأ من الأول من يونيو وينتهي في 30 نوفمبر.