حظك اليوم السبت 10-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج الفلكية المكونة من 12 برج إلى 4 مجموعات مختلفة، وهم "الأبراج الترابية، المائية، الهوائية، النارية"، ويتميز كل برج بالصفات الشخصية الخاصة به كل برج على حدة، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بترتيب أولوياتك، حاول أن تتجنب الوقوع في أخطاء وتصرف بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للعصبية ومن المحتمل أن تتعرض لضغوط مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

أنت اليوم لامع وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدخر لك أوقاتا ممتعة تقضيها مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد يتسبب لك اليوم في مستجدات أو نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل الحب تمنحك مشاعر إيجابية ويساعدك ذلك على التواصل جيدا مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

عطارد في وضع داعم ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة رغم الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات والقمر في برجك ويمدك ذلك بالنشاط والسحر والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم غير مناسب للحديث والإعلان عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وعليك أن تهتم بمشاعر الطرف الآخر وحاول أن تتعامل بمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الفرصة سانحة لتنمية أعمالك وعليك أن تستفيد من الوقت الراهن.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للعيش في أجواء احتفالية وتعدك الأفلاك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تميل للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يجعلك حساسا جدا وقد يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص رائعة ويدفعك للتعامل بحيوية وتفرض إرادتك بلطف.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك وقد يفقد الجميع كل مقاومة أمام حضورك وتأثيرك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال وعليك أن تبتعد عن المغامرات والمخاطرة.. اعتنِ بحساباتك لتحقق آمالك بالصورة التي ترضيك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للبحث والاكتشاف وقد تصل لنتائج رائعة إذا حافظت على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادهم 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز، وفي نفس الوقت لا تعطِ الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة.. حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تميل لمراجعة سلوك من حولك وتكتشف معلومات مفيدة وعليك أن تبقى متحفظا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانةالراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن يلمس قلبك بكل الحب والاهتمام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.