حظك اليوم السبت 10-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بحبه لقضاء وقته مع أصدقاءه المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد يتسبب لك اليوم في مستجدات أو نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل الحب تمنحك مشاعر إيجابية، ويساعدك ذلك على التواصل جيدا مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.