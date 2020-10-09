دائرة "الأحياء الراقية" تشهد تنافسا بين مرشحي النواب لكسب ثقة الناخبين

واصل مرشحو الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، بانتخابات مجلس النواب، جهودهم للتعريف بأنفسهم، وكسب ثقة الناخبين، والعمل على تحصيل أكبر نسبة ممكنة من الأصوات خلال السباق الانتخابي، والذي انطلق فور إعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي.

الدائرة تضم مدينة القاهرة الجديدة والقطامية والنزهة ومدينة الشروق ومدينة بدر ومدينتي والرحاب

وتضم الدائرة مناطق مدينة القاهرة الجديدة والقطامية، والنزهة، ومدينة الشروق، ومدينة بدر، ومدينتى، والرحاب، وترشح للدائرة السابعة 43 مرشحا، للمرة الأولى في تاريخ الدائرة.

الأحزاب تدفع بـ7 مرشحين

من جانبها دفعت 6 أحزاب بـ7 مرشحين، وجاءت كالآتي: حزب مستقبل وطن: محمد السيد محمد سليمان وشهرته محمد سليمان، ومحمد شديد لبيب الحناوى وشهرته محمد الحناوى، حزب المصريين: شريف محمود عبد الحميد أمين وشهرته شريف مسلم، وحزب حماة الوطن: مصطفى مجدى صابر عبد النبى وشهرته مصطفى مجدى صابر، وحزب الوفد الجديد: أيمن عبدالفتاح أحمد عطا الله وشهرته أيمن عطا الله، وحزب أبناء مصر: ممدوح محمود رشدى وشهرته لواء ممدوح رشدى، حزب الاتحاد: أحمد صفوت على مبارك وشهرته أحمد مبارك، فيما يشارك الجنس الناعم بقوة، خلال هذه المعركة حيث ترشح 7 مستقلات، أبرزهم الدكتورة شيرين إبراهيم حسن فراج، عضو مجلس النواب، وأمانى أحمد على السيد أحمد الروينى، ويسرا يسرى سعد الشاعر، وسامية محمد عبدالغنى سليمان عوض، والدكتورة سميرة محمود على زهران، ونيفين عزت شندى إبراهيم، وفاطمة الزهراء محمد محمود.

ويتنافس في السباق كمستقلين كل من، أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد، وخالد إبراهيم محمد عامر، والمستشار محمد محمد عبد الفتاح الدميرى، والدكتور حافظ فؤاد عبد الرحمن سالم، والمهندس محمد عمارة زيدان عمار، وياسر محمد سعد أحمد اللبيدى، والدكتور أحمد عفيفى مصطفى السيد وشهرته، ومصطفى نصر حماده عيسى، وأحمد علاء محمد كامل فايد، ومحمد محمود عبد العظيم محمود محمد العجرودى، وتامر عبد الحق عبد الرحمن سليمان، وحجازى الشبراوى إبراهيم دسوقى، ومحمد عبد الواحد محمد رياض، ومحمد مصطفى أبو المجد شحاتة، وفيصل عبد الرحمن سلطان كيلانى، وتامر حسن محمد سحاب، ونبيل فوزى إبراهيم سيد أحمد، وحمدى كمال عبد العظيم الشحات، ومنصور محمد إسماعيل عبد المنعم، وأشرف كامل توفيق حنين، وسيد على عبد الحميد على حسين، وخالد رزق أبو العطا محبوب، وعادل جلال عبد الوهاب أبو عامر، وبسام عبد الحكيم أحمد السيد، وأشرف محمد عبد الفتاح عيسوى سيد أحمد، وعلاء الدين أحمد محمد إبراهيم عبد العال ، وعادل شبيب محمد على، وعبد الله محمد عبد الله سيد رفاعى، وعلى محمد أحمد محمد، ليصل إجمالى عدد المرشحين المستقلين من الرجال 29 مرشحا.

في غضون ذلك استهل المرشحون جولاتهم الانتخابية بالمسيرات عقب صلاة الجمعة مباشرة، مستغلين التجمعات لصلاة الجمعة، لنشر صور الدعاية الخاصة بهم للترويج لأنفسهم أمام المساجد وتجمعات الصلاة.

فيما لجأ البعض للدعاية الانتخابية عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبر صفحات المدن الجديدة المنتشرة على الإنترنت.