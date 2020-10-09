"تاج الدين": توقعات بإنتاج لقاحات تغطي نصف سكان الأرض خلال 2021

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن منظمة الصحة العالمية تناولت بعض أنواع اللقاحات التي انتهت مرحلة التجارب السريرية الخاصة بها.

وأضاف "تاج الدين" خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "بعض الشركات بدأت في إنتاج لقاحات كورونا قبل نهاية المرحلة الثالثة من التجارب، ومسؤولوها أكدوا أنهم سيتحملون أي خسائر متوقعة".

وتابع: "هناك توقعات بطرح كميات من اللقاحات قبل نهاية العام، لكن التوقعات تقول إن الكميات الحقيقية الكبيرة التي ستغطي نصف عدد سكان العالم ستباع خلال عام 2021، وسيجرى إتاحة لقاح هذا العام".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و6017 حالة وفاة.