قاتل صديقه يعترف: "كنت رايح أسرق 30 ألف جنيه وهو قاومني"

اعترف شاب أمام النيابة العامة بتفاصيل قتل صديقه قائلًا: "كنت رايح أسرق منه 30 ألف جنيه، عشان أنتقم من الشركة اللي فصلتني، بس المطواة اتغرست في قلبه ووقع ميت"، مؤكدًا أنه لم يخطط لجريمة القتل وأنها حدثت بالمصادفة عندما وجد مقاومة من صديقه خلال وجودهما في سيارة الشركة، وأنه انتقم منه بطعنه بالمطواة في صدره أثناء محاولة استخلاص الحقيبة الخاصة بالنقود من يديه.

"أخدت الفلوس وهربت أول ما وقع على الأرض غرقان في دمه "، بهذه الكلمات واصل المتهم اعترافه بتفاصيل جريمته أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة تفاصيل الحادث وبينت أن المتهم وضع خطة الجريمة وبيت النية على أن يغدر بصديقه بعدما توجه معه لتحصيل مبلغ مالي خاصة بالشكة التى يعمل فيها فحاول المتهم الاستيلاء علي المبلغ لكن المجني عليه بدأ في تهدئته وتبصيره بما ستؤول إليه التحقيقات في حالة تعرضه للسرقة وعندها سيكون ملزمًا برد المبلغ للشركة، ولم يتفهم المتهم تلك الحقيقة وأسرع إلى قتله.

وكشف مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية تفاصيل الجريمة بعد العثور على جثة (سائق - مُقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) على جانب الطريق بدائرة المركز وبها جروح متفرقة، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته، رخصة قيادة خاصة، مبلغ مالى، وكذا العثور على سيارة ربع نقل بناحية أول الطريق الدائرى من الطريق الحر اتجاه الجيزة تبين أنها خاصة (مالك شركة للأقمشة) يعمل عليها المجنى عليه كسائق، ويقوم بتوزيع منتجات الشركة على العملاء، وأنه كان فى طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية وبحوزته مبلغ (30 ألف جنيه) من متحصلات توزيع تلك المنتجات.