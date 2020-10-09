الوفديون.. فرقتهم الانتخابات وجمعت شملهم احتفالات أكتوبر

انطلقت، قبل قليل، فعاليات احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، بانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيد، بفندق سفير بمنطقة الدقي، والذي يتناول الدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة في استعادة الأرض.

يأتي ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، وعلى رأسهم فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، والنائب سليمان وهدان الرئيس الشرفي للحزب، وخالد قنديل نائب رئيس الحزب، واللواء جمال مختار، مساعد رئيس الحزب، والنائبة أمل رمزي مساعد رئيس الحزب، وعبدالسند يمامة، وعبدالعزيز النحاس أعضاء الهيئة العليا بالحزب، وفيصل الجمال أمين صندوق الحزب، بجانب عدد من الشخصيات العامة والسياسية أبرزهم اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

وشهد حزب الوفد مؤخرا خلافات حادة بين أعضاء الهيئة العليا، ورئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ قرر الأول الانسحاب منها، فيما تمسك الأخير بالاستمرار فيها.

وقال اللواء جمال مختار، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الاختلاف في الرؤى الذي حدث مؤخرا داخل الحزب نتيجة حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب جاء في إطار مدرسة الوفد القائمة على الرأي والرأي الأخر ولا يوجد أي أزمة.

وأكد مختار لـ"الوطن"، أن الوفديين جميعا على قلب رجل واحد فهم يختلفون حول مصلحة الحزب ويتفقون على دعم مسيرة الدولة، وأرى أن احتفالية ذكرى حرب أكتوبر المجيدة فرصة للم شمل العائلة الوفدية.

ومن جانبها، قالت النائبة أمل رمزي، مساعد رئيس الحزب، إن هذه الاحتفالية تأكيد من حزب الوفد بأنه يقف دائما داعما للوطن والجيش المصري وجميع مؤسسات الدولة.

وأضافت رمزي لـ"الوطن"، أن المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد يؤكد دائماً على دعم الحزب للقيادة السياسية في مسيرة التنمية، ونحتاج لاستلهام روح أكتوبر في الوقوف خلف الدولة في ظل التحديات التي تواجهها.

واحتفل المصريون من مختلف الفئات في الميادين العامة بجميع محافظات الجمهورية بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وسط أجواء سيطرت عليها الروح الوطنية.

ودشنت عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى الكائن في مدينة نصر بالقاهرة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالتزامن مع احتفالات المواطنين في الميادين الرئيسية في المحافظات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قام بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش في مدينة نصر، وعلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما توجه الرئيس السيسي إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الكائن في منطقة كوبرى القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه.

وعقب المراسم قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيد، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول لقاء السيسي مع قيادات الجيش عدة ملفات ذات صلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، فضلا عن مناقشة ملف مكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.