قصة كنيسة المقابر بالإسكندرية: ظلت 62 عاما بدون قداسات (صور)

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، مذابح كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

البابا دشن الكنيسة بمشاركة 4 أساقفة ووكيل بطريركية الإسكندرية وعمد ابنة كاهن

شارك في صلوات التدشين من الأساقفة: "الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة.

وشارك الأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة"، والقمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة، وعدد من كهنة الإسكندرية وشمامسة وشعب الكنيسة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن كنيسة مارجرجس الشاطبي، التي دشنت بيد البابا تواضروس الثاني، اليوم، تعد سابع أقدم كنائس الإسكندرية، حيث أنشئت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وتحديدًا عام 1882م، ومؤسسها هو موسى تادرس فرعون.

وأضاف حليم، أنه في عام 1944م جرى ترميم الكنيسة بواسطة أبناء المرحوم أنيس يوسف تخليدًا لذكرى مؤسسها، حسبما وجد مكتوبًا على لوحة رخامية وجدت على باب الكنيسة القديمة بالدور الأرضي، مشيرًا إلى أنه من المفارقات أن الكنيسة ظلت لمدة 62 سنة، أي حتى عام 1944، لا تقام بها قداسات، حيث خصصت لإقامة صلاة الجنازات فقط نظرًا لوجودها داخل المقابر.

وتابع المتحدث باسم الكنيسة: "بدءًا من عام 1944م كانت تقام صلوات القداسات بالكنيسة يوم الأحد من كل أسبوع، حيث كان يقوم بخدمة القداس راهبان من دير البراموس هما، القمص غبريال البراموسي، والقمص أرمانيوس البراموسي، وفي عام 2000 جرى هدم الكنيسة وإعادة بنائها بعد عمل توسعات من الجهة الغربية، حيث أنشئ مذبح على اسم الشهيد مرقوريوس أبي سيفين، ومقبرة تحت مستوى الأرض خاصة بكهنة الإسكندرية.

وأضاف أنه جرى بناء كنيسة بالدور العلوي بها مذبحان، الرئيسي على اسم مارجرجس، والآخر على اسم مارمينا العجايبي، وجرى عمل امتدادات أكبر من الجهة الغربية، وإضافة تراس به حجرة المعمودية وحجرة أخرى لأجساد القديسين ومكتبات لبيع الكتب والصور الدينية ومكتبة صوتية، وتولى الأعمال الهندسية الخاصة بالكنيسة المهندس المعماري مينا نجيب والمهندس الإنشائي منير عزمي والمهندس التنفيذي جورجي عشم توفيق".

ودشن البابا تواضروس، اليوم، مذبحي الكنيسة، المذبح الرئيس على اسم مارجرجس، والمذبح الآخر على مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس.

وخلال التدشين، قام البابا بتعميد ابنة أحد كهنة الكنيسة وهو القس موسى مينا.

ووصل البابا إلى الكنيسة صباح اليوم، وكان في استقباله عددًا من أساقفة وكهنة الكنيسة، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن تبدأ صلوات التدشين.