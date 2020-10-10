إجراءات وشروط الانضمام لأندية "التضامن" الثقافية والاجتماعية

النادي الاجتماعي الثقافي عبارة عن مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تنمية الأعضاء اجتماعيًا وثقافيًا وبدنيًا، بالإضافة إلى حماية البيئة من خلال البرامج التي تقدمها، وتتيح وزارة التضامن الاجتماعى للشباب الاشتراك في الأندية الثقافية والاجتماعية التابعة لها.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لأندية وزارة التضامن الاجتماعي:

إجراءات الالتحاق بالنادي:

1- يتقدم العضو بطلب الالتحاق للنادي مع تقرير طبي عن حالته الصحية.

2- يقر العضو باطلاعة على لائحة النادى ويتعهد بقبول جميع شروط وتعليمات النادي ويسدد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة.

3- يتم عرض الطلب على لجنة الإشراف للنظر في قبوله أو رفضه.

4- يقيد المقبولون في سجل العضوية بالنادي.

5- تتجدد العضوية تلقائيًا ما دام العضو مستوفيًا للشروط وملتزمًا بسداد الاشتراك.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة:

1- موافقة لجنة الإشراف على انضمامه للنادي.

2- تجدد العضویة تلقائیًا ما دام العضو مستوفيًا الشروط وملتزمًا بسداد الاشتراكات.

تكلفة الاشتراك بالنادي:

1- رسوم رمزیة وفقًا للمستوى الاقتصادي والاجتماعي للبيئة الموجود بها النادي.

2- مجانًا لأبناء الأسر الأولى بالرعاية.

الشروط الواجب توافرها:

تُقبل العضوية بالنادى من الجنسين وفقًا للشروط التالية:

1- يجب ألا يقل السن عن 15 سنة ولا يزيد على 35 سنة.

2 - يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

3- يجب أن يتعهد بعدم مخالفته للتعليمات والنظم واللوائح الخاصة بالنادي.

4- يجب أن توافق لجنة الإشراف على انضمام عضويته للنادي.

5- يجب أن يقوم بسداد الرسوم والاشتراكات التي يقررها النادي في المواعيد المحددة لها.

برامج النادي:

البرامج الاجتماعية

تتضمن البرامج الاجتماعية (التوعية الأسرية – حفلات – رحلات – لقاءات وندوات – معسكرات عمل).

البرامج الثقافية:

تتضمن البرامج الثقافية (ندوات دينية وثقافية – مكتبة – فصول تقوية – محو أمية – فصول تحفيظ القرآن الكريم – مسابقات ثقافية ودينية).

البرامج الفنية:

تتضمن: التمثيل – الموسيقى – تربية فنية مثل (رسم – تصوير – نحت – الرسم على الزجاج – الجلود – الخزف – الأركيت).

البرامج الرياضية:

تتضمن مسابقات رياضية فردية وجماعية في "تنس الطاولة – الكرة الطائرة – كرة السلة – كرة القدم".

البرامج الاقتصادية والحرفية:

تتضمن التدريب على "الكمبيوتر – الكهرباء – السباكة – النجارة الخفيفة – التفصيل – التريكو".

برامج حماية البيئة:

تتضمن: تمهيد الطرق – أعمال النظافة والتشجير – حملات جمع أدوية وملابس – تنظيم مسابقات – النظافة للشوارع والمنازل – التوعية بمكافحة المخدرات.