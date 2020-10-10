معمل "الصحة" لتشخيص كورونا يحصل على "الأيزو".. وخبراء: أمان للملايين

رحب أساتذة فيروسات ومناعة بما أعلنته وزارة الصحة، بحصول معمل الفيروسات والسيرولوجي، بالإدارة المركزية للمعامل بالوزارة، على شهادة اعتماد الأيزو، مشيرين إلى أنها خطوة إيجابية، تضاف لما هو معروف عن هذه المعامل من "خبرة وثقة في أدائها".

كانت وزيرة الصحة رفعت تقريرا لرئيس الوزراء أكدت فيه "حصول معمل الفيروسات والسيرولوجي، بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، على شهادة الاعتماد EGAC ISO 15189، ليصبح بذلك المعمل الأول والوحيد لاختبارات تشخيص COVID – 19 (PCR تفاعل البوليمراز المتسلسل، الأجسام المضادة)، والمعتمد دوليا بمصر والشرق الأوسط من المجلس الوطني للاعتماد EGAC".

وأشاد الدكتور مصطفى العوضي، أستاذ الهندسة الوراثية والفيروسات بالمركز القومي للبحوث، بما أعلنته "الصحة" عن حصول معمل الفيروسات والسيرولوجي، بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، على شهادة اعتماد الأيزو، مشيرا إلى أن المعامل التابعة للمعامل المركزية بوزارة الصحة "موثوق فيها".

وقال العوضي إن هذه المعامل لديها بالفعل خبرة كبيرة لأنهم يعملون على ملايين الحالات، مشيرا إلى أن الأطباء الذين يعملون بها جيدين جدا، وكذلك الفريق الذي يعمل معهم، وهناك إشراف من الوزارة عليهم، مؤكدا أن عملهم على أعداد ضخمة من الحالات، ساعد على تراكم الخبرات وتفادي أي أخطاء قد تظهر، والشهادة الجديدة تعني أن جهة دولية رأت إنهم يستخدمون أسلوبا سليما مثلما يحدث في الجهات الدولية المعتمدة، وهي تعتبر نقطة إيجابية في صالحهم.

وأشار إلى أن هناك معامل أخرى تقوم بهذا النوع من التحاليل، ولكن وزارة الصحة أرادت أن تحصل على مستند دولي يدعمها وهذا حقها، وتقول إنه معتمد من هيئة الإيزو، لافتا إلى أنه لكي يحصل معمل على هذه الشهادة، فإنه يتقدم بطلب لهيئة الأيزو، ويأتي مندوبون منها يفحصون المعمل، وما إذا كان مطابقا للمواصفات أم لا، وهل العاملين به يعملون تحت ظروف سليمة أم لا، وتتم معاينة الأجهزة ومعايرتها، وهل النتائج مضمونة أم لا، فضلا عن نظافة المعمل، وطريقة حفظ العينات، والمواد المستخدمة في التشخيص.

وأوضح أستاذ الهندسة الوراثية والفيروسات أنه كان هناك تقييم آخر للمعامل يركز على النتائج التي تم أخذها من المرضي، حيث يبحث في عدد المرضى الذي توجهوا للمعمل ونسبة الخطأ التي كانت في تحاليلهم، مشيرا إلى أنه فيما مضى كانت منظمة الصحة العالمية ومؤسسات دولية أخرى، ترسل للمعامل على مستوى العالم عينات معينة وتطلب منهم تقدير مكونات معينة فيها مثل انزيمات الكبد والقلب وغيرها، ويتم مضاهاة النتائج التي تخرج من هذه المعامل المختلفة مع بعضها البعض،، وهذا كان نوعا من الاعتماد، والآن الإيزو أصبح جزء من اعتماد الدقة والجودة.

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور سامي عفيفي أستاذ المناعة بمعهد البحوث الطبية بالاسكندرية، إن وزارة الصحة بذلك اعتمدت معمل بيولوجيا جزيئية لديها في الوزارة، وأن هذا النوع من التحاليل الذي يجريه هذا المعمل كانت وزارة الصحة فقط هي التي تجريه في السابق، والآن تقوم به عدة معامل في مستشفى عين شمس التخصصي وجامعة اسكندرية، فضلا عن معامل أخرى خاصة شهيرة، وحاصلة على نفس شهادة الأيزو، لافتا إلى أن معمل وزارة الصحة الذي تم اعتماده يمكن أن يكون هو أول معمل يحصل على هذه الشهادة في وزارة الصحة. واعتبر "عفيفي" أن خطوة الاعتماد الدولي لابد منها، قائلا:"أي معمل لازم يكون معتمد".

ولفت عفيفي إلى أن هناك فارقا بين هذا المعمل الذي تم اعتماده مؤخرا في وزارة الصحة، ومعمل الأمان الحيوي من المستوى الثالث، الذي يتم انشاءه الآن لأول مرة في مصر في جامعة الإسكندرية، قائلا: "معامل الأمان الحيوي مختلفة وهي أساسا مخصصة لحماية الأطباء وفريق العمل داخلها، وخصوصًا أن فيروس الكوفيد 19 أصاب بشدة الأطباء وفني المعامل".

وكشف عفيفي عن أن معمل الأمان الحيوي من المستوى الثالث التابع لجامعة الإسكندرية، لا يزال العمل جاريا للانتهاء منه على قدم وساق حاليا، ويمكن أن يبدأ العمل فعليا خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من ديسمبر من العام الجاري.