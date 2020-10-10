ضبط 31 ألف كتاب تعليمي خارجي بدون تصريح في مطبعة بالمرج

تمكن قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المدير المسئول عن مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بنسخ وتداول الكتب التعليمية، والمحظور تداولها بالأسواق، وكذا بيع الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية بدون تصريح من الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على (11000 – إحدى عشر ألف نسخة كتاب تعليمي محظور تداولها بالأسواق جمعها مقلدة – 20100 نسخة كتاب خارجي بدون تصريح من الجهات المعنية).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.