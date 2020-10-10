السفير الأمريكي: ندعم الفنانين المصريين لرواية قصصهم في الجونة بفعالية

قال السفير الأمريكي جوناثان كوهين، إن مهرجان الجونة السينمائي هو منصة هامة لدعم وتبادل الأفكار الإبداعية، وإقامة روابط دائمة بين رواة القصص الأمريكيين والمصريين، فمصر تتمتع بتاريخ ثري في مجال السينما، وبالتعاون مع صناعة السينما الأمريكية نعمل على تعزيز قدرة الفنانين المصريين على رواية قصصهم بشكل فعال".

جاء ذلك في تصريحات صحفية للسفير الأمريكي بالقاهرة، عقب الإعلان عن مشاركة السفارة الأمريكية بالقاهرة في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام في نسختة الرابعة وذلك بالشراكة مع "فيلم اندبندنت"، وهذه هي السنة الثانية من الشراكة بين السفارة وشركة فيلم إندبندنت والعام الرابع من التعاون الناجح بين صناع السينما المصرية والأمريكية في الجونة.

ويتضمن دعم السفارة الأمريكية هذا العام للفنانين المصريين، خلال المهرجان الذي سيعقد في الفترة بين 23-31 أكتوبر، حلقة نقاش افتراضية حول صناعة السينما مع كبار المديرين التنفيذيين والمنتجين الأمريكيين للأفلام، وورشة عمل افتراضية لمدة سبعة أيام لكتابة سيناريو الأفلام القصيرة بقيادة خبراء أمريكيين، وجائزة إقامة لاثنين من صناع الأفلام المصريين تتضمن جلسات افتراضية خاصة ومنظمة مع خبراء أفلام في لوس أنجلوس.

وقدمت السفارة الأمريكية التدريب على المهارات، وقدمت الإرشاد لأكثر من 40 مخرجا مصريا، منذ أن دخلت أول مرة في شراكة مع مهرجان الجونة السينمائي عام 2017.

وفيلم اندبندنت هي منظمة فنية غير ربحية تدعم الاستقلال الإبداعي في سرد القصص المرئية، كما تدعم مجتمع الفنانين الذين يجسدون التنوع والابتكار وتفرد الرؤية.

ويعد التبادل الثقافي والفني هو مجرد إحدى الطرق التي تمثل شراكة الولايات المتحدة مع شعب وحكومة مصر.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي، قرر أن يعدل مواعيد إقامة دورته الرابعة، لتصبح في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر 2020 في مدينة الجونة، وذلك بعد تأجيله شهر زائد عن المواعيد المُعلن عنها سابقًا، وذلك تحسبا للظروف الصعبة التي تواجهها المهرجانات السينمائية العالمية، ولغرض إقامة دورة آمنة وناجحة.