خطوات التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

أعلنت جامعة الأزهر بدء تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر، ليتم الإعلان عن نتيجة القبول بكليات جامعة الأزهر عصر يوم السبت، على أن يكون التسجيل من خلال الرابط التالي (https://www.tansik.egypt.gov.eg)، حيث انتهى مكتب التنسيق منذ ساعات قليلة من وضع الحدود الدنيا الخاصة بكليات البنين والبنات بالقاهرة والأقاليم.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية ورابط الحصول على النتيجة من خلال بوابة الحكومة المصرية، كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق الخاص بالقبول بالجامعات والمعاهد من هنـــــا.

- ثم الاطلاع علي دليل كليات البنين و دليل كليات البنات و الذي يحتوي على شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد وكذلك يمكنك الاطلاع على الحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.

- ثم الدخول إلى لينك تسجيل الرغبات من خلال الضغط على "اضغط هنا للتسجيل".

- ثم يدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، والذي تم استلامه مع استمارة النجاح في الثانوية الأزهرية.

- ثم يتم إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة ثم الضغط على الخطوة التالية.

- إذا كنت من إحدى محافظتي شمال سيناء أو جنوب سيناء، فإنه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين "منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري"، وعند دخولك إلى شاشة البيانات الأساسية تجد أنه مفتوح لك التقديم في منطقة الوجه البحري كمنطقة رئيسية فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة اضغط علي الخطوة التالية.

- أما إذا أردت تغيير المنطقه وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة فإنك ستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة "هل ترغب في تبديل المنطقة "، وبالضغط عليها ستقوم بتغيير المنطقة إلى منطقة القاهرة، ثم قم بالضغط على الخطوة التالية.

- وفي حالة إذا كنت من أي محافظة أخري غير المحافظات الثلاث "شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر" فلن تظهر لك هذه الجملة وبالتالي لن يمكنك تغيير المنطقة.

- إذا كنت قد تقدمت برغباتك من قبل وأردت الدخول لتعديل رغباتك ستظهر له الشاشة التالية، والتي يمكنك من خلالها تعديل رغباتك السابقة وذلك من خلال الضغط على رابط "تعديل هذة القائمة" أو البدء في إدخال قائمة رغبات جديدة من خلال الضغط على رابط "قائمة جديدة".

- ولتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمامك اختياران هما، "جميع الكليات المتاحة لك أو اختيار تقسم فيه الكليات إلى مجموعات علي حسب نوع الدراسة.

- وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر "إضافة" الموجود على الشاشة.

- يمكنك التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقدم أو التأخير، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات.

- وبعد إتمام إدخال الرغبات يتم الضغط على زر "الخطوة التالية" الموجود أسفل الشاشة.

- وبعد الضغط على الخطوة التالية، تظهر قائمة بالرغبات التي جرى إدخالها لتتأكد منها، وإذا أردت التعديل في أى رغبة منها قم بالضغط على رابط "اضغط هنا لتعديل الرغبات".

- وبعد أن يتم التأكد من الرغباتيتم إدخال البيانات التالية "رقم الهاتف، والرقم القومي، والبريد الإلكترونى، ثم ادخال الرقم السري مرة أخرى، وإعادة إدخال الرقم التأكيدي، وبعد ذلك يتم الضغط على زر "التسجيل" لحفظ بياناتك ورغباتك.

- ثم يقوم الطالب بالضغط على "تسجيل" لتظهر لك الشاشة بها جميع الرغبات وكل البيانات التي تم إدخالها والتي يمكن طباعتها في حالة وجود طابعة متصلة بالجهاز وذلك بالضغط على زر "اطبع الاستمارة وإيصال التسليم ".

وللحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 والتي من المقرر أن تكون عصر اليوم، من هنـــــــا.