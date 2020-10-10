بينها الرضا.. 6 شروط لصحة العقد الابتدائي عند الشراء بالمدن الجديدة

اعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان الأوراق والمستندات التي يجب أن يتقدم بها المواطن عند طلب استخراج عقد ابتدائي بالمدن الجديدة.

وقالت الهيئة إن العقد الابتدائى هو عقد عرفي بين طرفيه ويُعتد بالعقد الابتدائي وله قيمة قانونية بين طرفيه فقط، ولا ينقل عقد البيع الابتدائي ملكية العقار ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه.

الشروط الواجب توافرها لصحة العقد الابتدائي عند الشراء

- الأهلية

- الإيجاب والقبول

- الرضا

- محل العقد يكون مشروع (غير مخالف للقانون)

- الثمن

- المعاينة النافية للجهالة

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة سارية والأصل

- عقد البيع أو التوكيل

- إيصال المياه والغاز والكهرباء

- عقد التوثيق أو المحكمة أو عند الجهاز

الرسوم المطلوبة

الرسوم الإدارية متغيرة حسب المساحة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إرسال صندوق الإسكان الاجتماعي خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه.

وقال المركز، في تقريره لرصد الشائعات والرد عليها إنه تم التواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال صندوق الإسكان الاجتماعي أي خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم أو تغريمهم أي مبالغ مالية، وأن هذه الخطابات مفبركة، وغير تابعة للصندوق نهائياً.

وأوضحت الإسكان، أن الصندوق يمتلك قنوات اتصال متعددة تتمثل في (الموقع الإلكتروني، والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز خدمة العملاء)، يمكن أن يتوجه من خلالها لمخاطبة الجمهور، دون إرسال أية خطابات رسمية، مُناشدةً المواطنين ضرورة الرجوع لتلك القنوات الرسمية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الخطابات.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mhuc.gov.eg).