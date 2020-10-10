هجوم على مرشحة بالبحيرة بسبب صورها بالأفراح.. وترد: لا ألتفت لأعدائي

انتقادات كثيرة أطلقها أهالي الدائرة التاسعة بمحافظة البحيرة، ومقرها مركز بدر وكوم حمادة، لشريهان خفاجة إحدى مرشحات مجلس النواب على النظام الفردي، بعدما قصدت حفلات الأفراح والخطوبة بمركز بدر ذات الطابع البدوي، والتقطت صورًا لها مع العرائس، ونشرتها عبر صفحتها على "فيس بوك"، زاعمة أنهن يدعمنها، ما أثار غضب كثيريين، ووجهوا لها الانتقادات.

وعلى الجانب الآخر، دافع البعض عن المرشحة، مؤكدين أن الصور عادة من عادات مرشحي مجلس النواب، وهو رأي رفضة أهالي مركز بدر قائلين: "نحن مركز ريفي معظم البيوت به لا تعرف السوشيال ميديا، ولا نحب أن تظهر نساؤنا وبناتنا على صفحات التواصل الاجتماعي، وما قامت به المرشحة المذكورة هو الذهاب للأفراح والمناسبات والتقاط الصور من النساء بحجة المباركة، وقامت بنشرها على صفحتها معتبرة إنه نوع من الدعم لها، مستغلة بساطة أهل القرى للترويج لنفسها".

ونشر رواد "فيس بوك" تدوينات تهاجم تصرف المرشحة المستقلة شريهان خفاجة، وذكروا أن منازل الريف والقرى لها طابع خاص، وأنه كان يجب إبلاغ أهلها قبل استخدامها في الدعاية الانتخابية.

من جانبها، قالت المرشحة شريهان خفاجة لـ"الوطن": "لا ألتفت لهجوم الأعداء خاصة وأنا أعرفهم جيدًا، ولا وقت لدي للرد عليهم، أما بخصوص الأفراح فأنا أجوب شوارع القرى بمركز بدر وكوم حمادة، وتصادف وجود أكثر من احتفال بالزفاف والخطوبة، فدخلت لأصحاب الفرح لتهنئتهم، وهو أمر عادي يفعله المرشحون، ولكني أرى هجوم البعض عليه مجرد تصيد لمواقف تنال من شعبيتي".

وكانت لجنة انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، ومقرها محكمة دمنهور الابتدائية، أعلنت أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم لخوض الانتخابات 200 مرشح في 9 دوائر بالنظام الفردي، يتنافسون على 18 مقعدًا، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد.