تنفيذ 13 مشروعاً بصناعية "وادي النطرون" باستثمارات 34 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية في محافظة البحيرة، خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة المحافظ، اللواء هشام آمنة، على تخصيص مساحات من الأراضي بالمناطق الصناعية، للبدء في تنفيذ 13 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، بتكلفة 34 مليون جنيه، تساعد على توفير 100 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.

حضر الاجتماع كل من نائب محافظ البحيرة، الدكتورة نهال بلبع، والسكرتير العام للمحافظة، المهندس حازم الأشموني، والسكرتير المساعد، اللواء محمد شوقي بدر، ورئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، المهندس فتحي مرسي، وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة.

وذكرت الغرفة التجارية، في بيان اليوم، أن فرص العمل تتمثل فى مجالات بيع لوازم مزارع الدواجن والإنتاج الحيواني، والأسمدة، وخراطيم الري، ومستلزمات الورش والمصانع، وورشة حدادة ولحام وخراطة معادن، وكافيتريات، وسوبر ماركت، ومكتبة لخدمة المستثمرين ورجال الأعمال.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمناطق الصناعية، حيث بلغت إجمالي المشروعات المخصص لها أراضي بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون، 320 مشروعاً، بينما بلغ عدد المشروعات التي تم تخصيص الأراضي لها بالمنطقة الصناعية في حوش عيسى، إلى 71 مشروعاً.

وأكد محافظ البحيرة على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف، وتوفير المناخ الاستثماري، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات، للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

وفي إطار آخر، أكد اللواء هشام آمنة أن 12 مشروعاً ستدخل الخدمة رسمياً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تبلغ تكلفتها مليار و175 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح 19 مشروع إنشاء وإحلال وتجديد للملاعب ومراكز الشباب بنطاق المحافظة، بتكلفة تتجاوز 19 مليون جنيه.

وفي مجال الصحة، اشار المحافظ إلى أن هناك 7 صروح طبية عملاقة جديدة، سيتم افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة، تقدر تكلفتها بمليار و34 مليون جنيه، فضلاً عن افتتاح 16 مسجداً، على مستوى 8 مراكز، تم تنفيذها ضمن خطة وزارة الأوقاف، بتكلفة تتجاوز 33 مليون جنيه.